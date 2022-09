Huragan Ian wylądował na Kubie, zmierza ku Florydzie. Ma przynieść czterometrowe fale i wiatr powyżej 220 km/h

Floryda przygotowuje się na uderzenie huraganu Ian. Żywioł przechodzi teraz nad zachodnią częścią Kuby jako huragan trzeciej kategorii, niosąc ze sobą silny wiatr i gigantyczne fale sztormowe. Ciągle rośnie w siłę i zanim dotrze do wybrzeży USA, może stać się bardzo niebezpieczny - ostrzega amerykańskie NHC. Jeszcze w niedzielę Ian był burzą tropikalną, do czwartku może "awansować" na huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali.

Jak informowało we wtorek amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), huragan wkroczył na ląd w zachodniej części Kuby i kierował się w stronę zachodniego wybrzeża Florydy. Żywioł jest obecnie klasyfikowany jako huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, przynosząc ze sobą wiatr o prędkości do 205 kilometrów na godzinę. Przedtem oko huraganu przeszło na zachód od Kajmanów, ale w poniedziałek nie odnotowano tam większych szkód.

Ewakuacja na Kubie

Sytuacja na wyspie i bez ataku żywiołu jest bardzo trudna. Kuba cierpi z powodu kryzysu gospodarczego, doświadcza regularnych przerw w dostawie prądu. Półki w sklepach spożywczych z reguły świecą pustkami, co utrudnia przygotowania do burzy.

"To nie są ćwiczenia"

Na Florydzie Ian postawił lokalne władze w stan pełnej gotowości. Na drodze żywiołu znajdują się dwie metropolie: Tampa i St. Petersburg. Będzie to pierwsze bezpośrednie uderzenie huraganu w ten region od 1921 roku. - Proszę traktować tę burzę poważnie. To jest prawdziwa sprawa, to nie są ćwiczenia - powiedział Timothy Dudley, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa Hillsborough na konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom do huraganu w Tampie.