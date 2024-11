Ponad 50 aut zderzyło się na czarnym lodzie

Opady śniegu sparaliżowały Koreę Południową. W środę w okolicach stolicy kraju, Seulu, miejscami spadło nawet 47 centymetrów. Atak zimy spowodował także niebezpieczny karambol z udziałem ponad 50 samochodów, w którym rannych zostało 11 osób.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa przyniosła niezwykle obfite opady śniegu w Korei Południowej, które dawały się we znaki także w nocy. Do czwartkowego poranka w mieście Yongin, wchodzącym w skład obszaru metropolitarnego Seulu, miejscami napadało 47,5 centymetra śniegu. W centrum stolicy zmierzono 28,6 cm - tylko dwa razy w historii było go więcej, w marcu 1922 i styczniu 1969 roku. "Jest to rzadkością nie tylko w listopadzie, ale także w zimie" - napisała agencja Yonhap. Dotychczas w stolicy Korei Południowej najwięcej śniegu w zimie spadło 24 marca 1922 r. - 31 cm.

W wyniku obfitych opadów śniegu zginęły co najmniej trzy osoby - podały lokalne media. W całym kraju utrzymują się zakłócenia w transporcie.

Rekord listopadowych opadów śniegu odnotowano w mieście Suwon, oddalonym o 40 kilometrów na południe od stolicy. Do godziny 15 w środę spadło tam 21 cm śniegu - podała krajowa agencja meteorologiczna.

Na czarnym lodzie

Tak obfite opady nie pozostały bez wpływu na codzienne życie Koreańczyków. Portal "The Korea Herald" podał, że w środę na zjeździe z autostrady w okolicy miasta Wonju doszło do karambolu. Zderzyły się ze sobą 53 samochody, 11 osób zostało rannych. W czwartek policja nadal oceniała zakres szkód i ustalała przyczynę wypadku, ale funkcjonariusze przekazali, że do wypadku najprawdopodobniej doszło na skutek gołoledzi. Analiza nagrań z kamer monitoringu wykazała, że w momencie karambolu nawierzchnia drogi pokryta była warstwą "czarnego lodu".

Problemy zanotowano nie tylko na autostradach. Śnieg zablokował co najmniej 18 tras w Seulu, a władze miasta wysłały na tory dodatkowe kursy metra, aby sprostać zapotrzebowaniu na transport publiczny. Ponadto do czwartku odwołano lub przełożono ponad 150 lotów oraz ponad 100 kursów promowych.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa, do czwartkowego popołudnia ponad 130 domów w Seulu zgłosiło utratę zasilania. Problemy z dostępem do prądu wystąpiły także w miastach należących do obszaru metropolitarnego stolicy.

Według synoptyków przyczyną śnieżyc są znaczne różnice temperatur między wyjątkowo ciepłą powierzchnią morza na zachód od Półwyspu Koreańskiego, a napływającym zimnym powietrzem.

Autorka/Autor:as

Źródło: CNN, The Korea Herald