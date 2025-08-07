Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują

Urbanizacja przyczynia się do znacznego spadku populacji owadów zapylających - twierdzą naukowcy. Zagrożone są nie tylko pszczoły, ale także ćmy i bzygi, którym poświęcano mniej uwagi w ostatnich latach. Eksperci podkreślają, że zapylacze są niezbędne do rozmnażania nawet 90 procent gatunków dzikich roślin kwiatowych i wielu gatunków uprawnych.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield w Anglii, którzy przyjrzeli się bioróżnorodności w przestrzeniach miejskich. Według autorów postępująca urbanizacja ma negatywny wpływ na owady zapylające takie, jak pszczoły, motyle nocne i bzygi.

Eksperyment przeprowadzono między innymi na terenie Sheffield, Leeds i Leicester, a szczegóły opisano w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society B.

Nie tylko pszczoły są zagrożone

W ramach badania zespół naukowców pobrał próbki gatunków zapylaczy z różnych obszarów: od centrów miast po tereny podmiejskie. Analiza zebranych materiałów wykazała spadek liczebności i bogactwa gatunków sięgający nawet 43 procent na działkach położonych w obszarach o większej zabudowie.

- Owady zapylające są niezbędne do rozmnażania nawet 90 procent gatunków dzikich roślin kwiatowych i wielu gatunków uprawnych. W miarę jak urbanizacja powoduje coraz większą utratę siedlisk, zbiorowiska owadów cierpią, a ekosystemy stają się kruche - mówi Emilie Ellis, główna autorka pracy.

Zdaniem ekspertów główną przyczyną kryzysu wśród zapylaczy jest zmniejszona liczba koron drzew oraz półnaturalnych siedlisk w miastach. Wśród zagrożonych owadów wymienia się nie tylko pszczoły, ale przede wszystkim ćmy oraz bzygi.

- Większa wrażliwość bzygów i ciem na urbanizację może wynikać z ich wymagań ekologicznych - dodaje Stuart Campbell, współautor z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Sheffield.

Konsekwencje

Brytyjscy naukowcy ostrzegają przed bagatelizowaniem wpływu urbanizacji na owady zapylające. Powszechne stosowanie betonu i asfaltu prowadzące do ograniczenia dostępności siedlisk może negatywnie odbić się na lokalnych ekosystemach.

- Nasze badanie pokazuje, jak ważne są miejskie, półnaturalne przestrzenie dla owadów, od których jesteśmy uzależnieni nie tylko po to, by upiększać nasze ogrody, ale także by wspierać światowe systemy rolnicze - podsumowuje Jill Edmondson z Uniwersytetu w Shieffield

Autorka/Autor:fw

Źródło: Phys.org