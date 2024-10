Kirk łamał drzewa w Portugalii. Są ranni

Gwałtowna pogoda, która panuje w części Europy za sprawą byłego huraganu Kirk, dotarła do Portugalii. Wiatr wiał tak mocno, że łamał gałęzie i drzewa. Kilka osób zostało rannych. Kilkaset tysięcy odbiorców nie miało prądu.

Cyklon Kirk, który na Oceanie Atlantyckim był huraganem, przyniósł gwałtowną pogodę w kilku krajach Europy. Żywioł dotarł do Portugalii, gdzie szczególnie dał się we znaki na północy kraju.

Blisko 200 tysięcy osób bez prądu

Portugalska obrona cywilna poinformowała, że od godziny 18 we wtorek do godziny 10 w środę lokalnego czasu otrzymała ponad 1600 zgłoszeń, głównie związanych z połamanymi drzewami. Te doprowadziły do poważnych awarii w dostawach prądu. W środę rano bez energii elektrycznej było ponad 300 tysięcy odbiorców. Przed godziną 12 było ich 175 tysięcy - informują lokalne media.