"Jakby bomba atomowa spadła na Majottę"

Cyklon Chido uderzył w sobotę w położoną między Madagaskarem a Mozambikiem Majottę, francuskie terytorium zamorskie. Wiatr w porywach przekraczał miejscami prędkość 220 kilometrów na godzinę. Następnie żywioł dotarł do północnego Mozambiku, gdzie również powodował ogromne szkody.

Ofiary śmiertelne

W wyniku żywiołu zginęło co najmniej 14 osób - podała w niedzielę agencja Associated Press. Władze obawiają się jednak, że liczba ofiar jest w rzeczywistości znacznie wyższa. - Myślę, że na pewno będzie ich kilkaset, może nawet tysiąc, a nawet kilka tysięcy - powiedział prefekt Majotty Francois-Xavier Bieuville w rozmowie z lokalną stacją Mayotte la 1ere. Dodał, że był to najgorszy cyklon, jaki nawiedził Majottę od 90 lat.