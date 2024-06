W samochodzie mieszkanki kanadyjskiego Larder Lake buszował niedźwiedź. Kiedy kobieta, zaalarmowana hałasem dochodzącym z podwórka, podeszła do pojazdu, zobaczyła że zwierzę zasypia na przednim fotelu.

- On zasypia, kochanie spójrz na niego - mówiła do swojego męża. Mężczyzna po chwili, czego już nie widać na nagraniu, otworzył drzwi by wypuścić niedźwiedzia z auta. - Wystawił głowę na zewnątrz, rozejrzał się, spojrzał na mojego męża i uciekł - relacjonuje kobieta w rozmowie z lokalnym portalem "CTV News Northern Ontario".