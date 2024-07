Autostrady pod wodą, wiele godzin bez prądu. Tak będzie coraz częściej

Ulewy nawiedziły największe miasto Kanady. We wtorek w Toronto doszło do zalania wielu ulic, podtopienia budynków i wielogodzinnych przerw w dostawie prądu. Meteorolodzy alarmują, że do podobnych sytuacji będzie dochodziło coraz częściej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ulewy przeszły przez obszar metropolitarny Toronto we wtorek przed południem. Jak podały lokalne media, na międzynarodowym lotnisku Pearsona spadło około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w centrum miasta - 76 l/mkw.

Autostrady pod wodą

We wtorek po południu władze metropolii ogłosiły alarm powodziowy, ostrzegając przed przebywaniem w pobliżu rzek i jeziora Ontario. Zalana została stacja metra Union Station, jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w Toronto, oraz prowadzący do lotniska odcinek autostrady 410 we wchodzącym w obszar Toronto mieście Missisauga. Na drodze utknęło kilka samochodów, których kierowcom pomogli lokalni strażacy.

Rozwiń

Zamknięta została również autostrada Don Valley Parkway (DVP), ważna arteria komunikacyjna we wschodniej części Toronto. Jak informowały media, strażacy uratowali 12 osób w podtopieniach na DVP, w tym jedna z tych osób chroniła się na dachu samochodu. W Missisaudze na jednej z ulic zalane zostało 50 aut. Służby ratunkowe sprawdzały je jedno po drugim, by upewnić się, że wewnątrz nie zostali uwięzieni kierowcy.

W szczytowym momencie wyłączeń, wczesnym popołudniem, 167 tysięcu odbiorców nie miało prądu w Toronto, osiem godzin później bez prądu było wciąż ok. 50 tys. odbiorców - informowało Toronto Hydro, dostawca prądu w mieście.

Rozwiń

Coraz częstsze zjawisko

Media cytowały meteorologów, którzy określili sytuację pogodową we wtorek jako wyjątkową, ponieważ nie była to jedna burza z ulewą tylko seria burz z ulewami, które przeszły nad Toronto. Opady były bardzo intensywne, do 30 l/mkw. w ciągu pół godziny. Poprzedni rekord zanotowano w 2013 r. - wówczas w Toronto spadło 126 l/mkw. deszczu.

Specjaliści zwracali uwagę, że miasto nie jest dostosowane do ulewnych opadów, które w związku ze zmianą klimatu zdarzają się coraz częściej. W Toronto znikło wiele niezabudowanych terenów i obszarów podmokłych, które poprzednio wchłaniały nadmiar wody. Burmistrz Toronto Olivia Chow mówiła podczas konferencji prasowej we wtorek, że miasto spodziewa się podwojenia liczby dużych opadów deszczu w ciągu 15 lat.

Autorka/Autor:as

Źródło: PAP, CBC