Padły rekordy gorąca, ludzie trafili do szpitali. 19 osób nie żyje

Ekstremalne upały nawiedziły Japonię. Najwyższa jak do tej pory temperatura w tym roku zmierzona została w niedzielę w mieście Shizuoka na wyspie Honsiu - termometry pokazały tam 40 stopni Celsjusza. To najwyższa wartość dla tego miasta w historii pomiarów, na dodatek znacznie wyższa od 35 st. C przyjmowanych przez Japońską Agencję Meteorologiczną (JMA) jako wyznacznik ekstremalnego gorąca.

Ogromny wzrost przypadków

Japońska Agencja ds. Pożarów i Katastrof przekazała we wtorek, że w okresie od 1 do 7 lipca do szpitali trafiło 9105 osób z udarem cieplnym. To czterokrotnie więcej niż tydzień wcześniej i około dwa razy więcej niż wynikało ze statystyk z ubiegłego roku. 19 pacjentów zmarło, a 3248 wymagało dłuższej hospitalizacji. Wśród ofiar upałów znalazło się sześciu mieszkańców Tokio, gdzie termometry we wtorek pokazały 35 st. C.