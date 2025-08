Kolumna popiołu na 10 kilometrów. Ostrzeżenia dla mieszkańców

Lewotobi Laki-laki to wulkan położony w południowo-wschodniej części wyspy Flores należącej do Indonezji. Mierzy 1584 metry. Jak przekazała w piątek krajowa służba wulkanologiczna (PVMBG), w wyniku gromadzenia się w ostatnich tygodniach gazów wulkanicznych przed godziną 21 lokalnego czasu nastąpiła erupcja. Ta doprowadziła do wyrzucenia w powietrze kolumny popiołu wysokiej na ponad 10 kilometrów.