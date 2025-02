Ulice pełne marznącej brei, auta uwięzione w lodzie

Tylko woda butelkowana

Uszkodzenie systemu wodociągowego wiązało się z wieloma utrudnieniami dla mieszkańców Skokie. Do piątkowego wieczora w wielu domach wciąż stała woda i nie działało ogrzewanie, co zmusiło ich mieszkańców do ewakuacji. Odwołano zajęcia szkolne, zamknięto restauracje, sklepy i budynki użyteczności publicznej.

W piątek rano ponad 67 tysięcy gospodarstw domowych w Skokie i sąsiednim mieście Evanston nie miało dostępu do bieżącej wody. Do wieczora został on przywrócony w części domów, jednak woda nie nadaje się do spożycia. Dopóki nie zostaną przeprowadzone niezbędne testy mikrobiologiczne, firma wodociągowa zaapelowała o korzystanie z wody butelkowanej do picia, gotowania i mycia zębów. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do soboty.