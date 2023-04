Illinois. Burza zerwała dach, gdy w teatrze trwał koncert deathmetalowy. Wybuchła panika

Jedna ofiara śmiertelna

Niebezpieczne burze

Chociaż władze nie potwierdziły, że to gwałtowna aura była na pewno przyczyną zawalenia się dachu, jest to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Burza uszkodziła również budynki po drugiej stronie ulicy, a w okolicy doszło do uszkodzenia instalacji gazowych i sieci przesyłowych. Policja z Belvidere przekazała, że w miasto mogło uderzyć tornado, jednak nie zostało to jeszcze potwierdzone przez Krajową Służbę Pogodową (NWS).