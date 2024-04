Sezon na huragany dopiero za kilka miesięcy, a prognozy już są niepokojące

Już za niespełna dwa miesiące na Atlantyku rozpocznie się sezon huraganowy. Naukowcy z Colorado State University opublikowali prognozę, co może czekać mieszkańców miedzy innymi wschodniej części USA w ciągu tego okresu pogodowego. Ma być on "ekstremalnie aktywny". Prognostycy przewidują 23 nazwane burze, 11 z nich mają stać się huraganami.

Od czerwca do listopada 2024 na Oceanie Atlantyckim trwał będzie sezon huraganowy. Eksperci z amerykańskiej uczelni Colorado State University (CSU) już wcześniej starają się przewidzieć, co może przynieść ten okres, wydając przedsezonową prognozę. Jak wynika z tej najnowszej, opublikowanej w czwartek, zapowiada się on "ekstremalnie aktywny".