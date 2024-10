Kręcono tam "Dirty Dancing". Helene zmieniła okolicę nie do poznania

Zniszczone dziedzictwo

Jedną z najciężej dotkniętych społeczności okazało się historyczne miasteczko Chimney Rock i jego okolice. Jak przekazali lokalnym mediom mieszkańcy, wody powodziowe uszkodziły prawie wszystkie budynki, a spora część miasta została po prostu zmieciona z powierzchni ziemi. Woda uszkodziła drogi prowadzące do miejscowości, co uniemożliwiło ewakuację mieszkańców i transport wody pitnej.

- Wszystko wzdłuż rzeki po prostu zniknęło - opowiadała mieszkanka Chimney Rock w rozmowie z portalem "USA Today". - To, co kiedyś było miastem, teraz jest rzeką. To wykracza poza możliwości mojej wyobraźni.