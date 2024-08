"Nie miejcie złudzeń, ta burza uderzy nas naprawdę mocno"

Według danych amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), huragan Ernesto osłabł do zjawiska pierwszej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona, jednak wciąż niósł ze sobą potężne porywy wiatru. O godzinie 23 czasu atlantyckiego podmuchy rozwijały prędkość 150 kilometrów na godzinę, zaś centrum huraganu znajdowało się 105 kilometrów na południowy wschód od archipelagu Bermudów.

Niebezpiecznie przed uderzeniem

Sytuację pogarsza stosunkowo niewielka prędkość, z jaką porusza się centrum huraganu - oznacza to, że dojdzie do akumulacji opadów, co wywoła poważne podtopienia. Miejscami może spaść nawet 225 litrów wody na metr kwadratowy.