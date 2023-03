Hiszpania walczy z pożarami. "Martwimy się, że wiatr zmieni kierunek i sytuacja się skomplikuje"

We wschodnich regionach Hiszpanii od kilku dni nie jest bezpiecznie. Szalejące tam pożary zniszczyły już tysiące hektarów terenu. W niedzielę gaszenie ognia stało się jeszcze trudniejsze, gdyż pojawił się silny wiatr.

- Wiatr to najgorsze, co może pojawić się podczas pożarów. Dziś rano wydawało się, że zostały stłumione, ale płomienie znów się pojawiły. Martwimy się, że wiatr zmieni kierunek i sytuacja się skomplikuje. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie - mówił mieszkaniec regionu Antonio Devesa.

Mogą stracić źródła dochodu

- Ludzie tutaj żyją z turystyki rowerowej, pieszej i gastronomii. Jeśli to spłonie, ludzie będą mieć niewiele środków do życia - powiedział inny mieszkaniec Jorge Grausell.

Z płomieniami walczy ponad 500 strażaków. Wspierani są z powietrza przez samoloty i helikoptery. Służby ostrzegają, by nie zbliżać się do niebezpiecznej okolicy. Część ewakuowanych osób miała już jednak otrzymać zgodę na powrót do domu.