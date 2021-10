Owce przemaszerowały ulicami Madrytu. "To jest cudowne"

W zeszłym roku impreza się nie odbyła z powodu pandemii COVID-19. Tym razem pasterze wreszcie mogli przepędzić swoje stada owiec z północnej Hiszpanii na bardziej południowe pastwiska, na zimowy wypas. Wydarzenie to jest atrakcją zarówno dla turystów, jak i miejscowych.

- To jest cudowne. Przychodzę tu co roku, a w tym roku po raz pierwszy przyprowadziłam dzieci, więc jest to niesamowite - powiedziała 39-letnia Graciela Gonzalez.