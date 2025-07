Znany zabytek zamknięty na część dnia z powodu upałów

Greckie ministerstwo kultury zapowiedziało, że we wtorek ateński Akropol, w tym Partenon i inne najważniejsze zabytki, pozostanie zamknięty dla zwiedzających w godzinach od 13 do 17 czasu lokalnego. Władze podjęły tę decyzję z powodu ekstremalnych temperatur - w najgorętszej porze dnia przekraczają one 40 stopni.

Ekstremalne temperatury w Grecji

Grecka służba meteorologiczna ostrzegła, że we wtorek temperatury mogą wzrosnąć do 38-39 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, a na wschodzie nawet do 41-42 st. C. We wtorek w Atenach 30 stopni było już o godzinie 9. W ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do 38, a w centrum jeszcze wyżej. Synoptycy prognozują, że upał utrzyma się również we środę, po czym osłabnie w czwartek.