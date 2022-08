Nawałnice przeszły przez Korsykę. Nie żyją trzy osoby

Zabici i ranni

W czwartek rano lokalne media poinformowały, że w wyniku burz na Korsyce do tej pory zginęły trzy osoby: dwie zostały przygniecione przez powalone drzewa na polach kempingowych, a na samochód jednej z ofiar spadł porwany przez wiatr dach. Co najmniej 13 osób zostało rannych, a około 45 tysięcy domów na wyspie nie ma dostępu do prądu.