Rzeka porwała samochód, uwięziony mężczyzna utonął

Jedna osoba zginęła, a dziesiątki tysięcy domów zostało pozbawionych prądu, gdy burza Louis przeszła w czwartek przez Francję. W kilku departamentach zawieszono kursy pociągów z powodu powalonych przez silny wiatr drzew. Podmuchy dochodziły nawet do 123 kilometrów na godzinę.

Ofiarą śmiertelną jest 52-letni kierowca, który został znaleziony martwy w rzece w miejscowości Saint-Georges-de-Noisne. Mężczyzna, który przejeżdżał przez zamknięty dla ruchu most, utonął uwięziony w swoim pojeździe po tym, jak samochód wpadł do rzeki. Po śmierci kierowcy prefekt departamentu Deux-Sèvre zaapelował do mieszkańców o czujność.