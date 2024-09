Fale "niemożliwe do przeżycia". Helene uderzyła

Co najmniej trzy osoby zginęły po tym, jak huragan czwartej kategorii Helene uderzył w nocy z czwartku na piątek w amerykańskie stany Floryda i Georgia. Władze obawiają się kolejnych ofiar śmiertelnych i rozległych zniszczeń, gdy żywioł będzie przemieszczał się w głąb lądu. To jeden z najsilniejszych huraganów, który nawiedził USA.

Helene dotarła do lądu około godziny 23.10 lokalnego czasu w pobliżu ujścia rzeki Aucilla na wybrzeżu Zatoki Florydzkiej. Maksymalna prędkość wiatru wynosiła 140 kilometrów na godzinę - poinformowało Krajowe Centrum Huraganów w Miami (NHC).

"Katastrofalne i niemożliwe do przeżycia" fale

Meteorolodzy przewidują fale sztormowe sięgające sześciu metrów. Ostrzegają, że w zatoce Apalachee u wybrzeży północnej Florydy mogą one być "katastrofalne i niemożliwe do przeżycia". Niebezpiecznie silny wiatr i ulewne opady deszczu zagrażają niemal całej południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) w stolicy Florydy Tallahassee wydała ostrzeżenie o "ekstremalnym wietrze" dla obszaru Big Bend. "Traktuj to ostrzeżenie jak ostrzeżenie przed tornadem. Szukaj schronienia w najbardziej wewnętrznym pomieszczeniu i chroń się!" – alarmowano na platformie X.

Poza Florydą, w górach Karoliny Północnej spadło już do 250 litrów deszczu na metr kwadratowy, a możliwy jest jeszcze opad do 360 l/mkw., co może spowodować gwałtowne powodzie.