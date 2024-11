Ewakuują 70 tysięcy osób. "Nie damy rady odzyskać wszystkiego, co stracimy"

Do Kuby zbliża się burza tropikalna Rafael i zdaniem ekspertów wkrótce zmieni się w huragan. Lokalne władze zdecydowały się na ewakuację ponad 70 tysięcy mieszkańców tej karaibskiej wyspy. Największe zagrożenie mają stanowić obfite opady deszczu.

Ewakuacja 70 tysięcy osób

Władze Kuby zarządziły w poniedziałek ewakuację ponad 70 tysięcy mieszkańców. Z informacji tamtejszej obrony cywilnej, cytowanej przez powiązane z reżimem w Hawanie media wynika, że prowadzona ewakuacja dotyczy głównie osób, które nie mają warunków do bezpiecznego przetrwania żywiołu.

Wśród miast, na terenie których przeprowadzono do poniedziałkowego wieczora ewakuację ludności są między innymi Cienfuegos, San Antonio del Sur, Pinar del Rio, Imias, Guantanamo oraz Baracoa.

- Nasze obawy są takie same, jak każdego Kubańczyka, gdy dzieje się coś takiego. Domy zostaną w jakimś stopniu uszkodzone z powodu wysokich cen materiałów budowlanych i niewielkiej uwagi, jaką rząd poświęca naprawom domów. Wiemy, że nie damy rady odzyskać wszystkiego, co stracimy - mówiła w rozmowie z dziennikarzami mieszkanka Kuby.

Największym zagrożeniem deszcz

Burza tropikalna Rafael na zdjęciu w podczerwieni we wtorek

Według władz w Hawanie prewencyjne działania związane z załamującą się pogodą służą uniknięciu strat ludzkich. Przypomniały one, że do śmierci ośmiu osób doprowadził ostatnio huragan Oscar, który uderzył w tą karaibską wyspę 21 października. Krótko przed tym Kuba doświadczyła potężnego paraliżu systemu energetycznego, w efekcie czego doszło do awarii prądu na całej wyspie.