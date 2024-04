Rzeka podmyła most, gdy jechały nim samochody

Rok po niesłychanej tragedii

Szczególnie ciężko dotknięty został kanton Alausi w prowincji Chimborazo, gdzie doszło do niszczycielskich powodzi. W niedzielę zeszło tam osuwisko, które pogrzebało 56 domów, zablokowało drogi dojazdowe do niektórych miejscowości oraz uszkodziło infrastrukturę energetyczną. Jedna osoba została ranna, a jak szacują lokalne władze, żywioł dotknął ponad 100 rodzin.

Mieszkańcy Alausi obawiają się, że trudne warunki pogodowe doprowadzą do tragedii podobnej do tej, która wydarzyła się rok temu. W marcu 2023 roku doszło tam do gigantycznego osuwiska, w wyniku którego zginęło 75 osób.