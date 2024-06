Dom runął na ich oczach. Nagranie

Deszcz zalewa południowo-wschodnie Chiny. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincjach Guangdong i Anhui, gdzie doszło do gwałtownych powodzi i osunięć ziemi. Na nagraniu uchwycono moment, w którym zawalił się dom naruszony przez lawinę błotną.

Trwające od wielu dni obfite opady deszczu doprowadziły do gwałtownych powodzi i osunięć ziemi w południowo-wschodniej części Chin. Do piątku w dotkniętym ulewami i powodziami mieście Meizhou w prowincji Guangdong zginęło co najmniej dziewięć osób, a kolejne sześć zaginęło - poinformował państwowy nadawca CCTV.