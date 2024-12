Chwile grozy w cyrku. Lwy skaczą, widzowie zerwali się z miejsc  

Przebieg wydarzenia zarejestrował na wideo jeden z widzów. Nagranie zostało później udostępnione w sieci i szybko zaczęło zyskiwać popularność. W mediach społecznościowych udostępnił je m.in. dziennikarz Salvo Sottile. Widać na nim, jak pobudzone lwy skaczą w klatce. Znajdujący się w jej wnętrzu treser próbuje zdyscyplinować zwierzęta, ale te się go nie słuchają.

Bunt lwów i panika we włoskim cyrku

Jak podają lokalne media, do zarejestrowanego na nagraniu incydentu doszło 23 grudnia w cyrku w miejscowości Licola, nieopodal Neapolu. Po tym, jak wideo zyskało popularność w sieci, na placówkę zaczęła spadać krytyka. Internauci oskarżają ją o znęcanie się nad zwierzętami i narażanie widzów na niebezpieczeństwo.

Cytowany przez włoskie media treser odpowiedział na zarzuty, tłumacząc, że poruszenie w klatce było wywołane "kłótnią dwóch samców o samicę w rui". "Ludzie mówią, że zwierzęta zostały źle potraktowane, ale to nieprawda" - stwierdził mężczyzna. Jak dodał, jego zachowanie było jedynie próbą "zrobienia wszystkiego, co w jego mocy", by nie dać się zaatakować zwierzętom i chronić je przed nimi samymi.