Chiny rekrutują do "sił obrony planetarnej"

Trwa nabór do chińskich "sił obrony planetarnej", nowego zespołu, który ma monitorować i ostrzegać przed asteroidami. Rekrutację prowadzi jedna z agencji chińskiego rządu, a stanowiska czekają na trzech ochotników. Rekrutację rozpoczęto kilka dni po tym, jak analitycy do 2,3 procent zwiększyli prawdopodobieństwo, że w 2032 roku może dojść do uderzenia w Ziemię asteroidy.

Mierząca około 100 metrów średnicy asteroida 2024 YR4 została odkryta przez teleskop umieszczony w Chile pod koniec grudnia 2024 roku w ramach programu ATLAS (Asteroid Terrestial-impact Last Alert System), wykrywającego ciała niebieskie potencjalne zagrażające Ziemi. Według pierwszych wyliczeń międzynarodowych ekspertów istniało 1,2-procentowe prawdopodobieństwo, że w grudniu 2032 roku zderzy się z naszą planetą. Po przeprowadzeniu kolejnych obserwacji obiektu ryzyko to podniesiono na początku lutego do 2,3 procent.

Tydzień później na stronie internetowej chińskiej Państwowej Administracji ds. Przestrzeni Kosmicznej, Technologii i Przemysłu dla Obrony Narodowej (SASTIND) pojawiła się oferta pracy w "siłach obrony planetarnej", specjalnej jednostce, na razie niewielkiej jednostce, do zadań której należeć będzie monitorowanie i ostrzeganie przed zbliżającymi się do Ziemi asteroidami.

Siły obrony planetarnej Chin

Zgodnie z ustaleniami chińskich mediów, w ramach rekrutacji obsadzone mają zostać trzy stanowiska. Od kandydatów wymaga się tytułu co najmniej inżyniera w obszarach takich jak astrofizyka czy technologie lotnicze i kosmiczne. Nie mogą też mieć więcej niż 35 lat. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca lutego – wskazuje portal chińskiej rządowej telewizji Phoenix TV. Jak dodaje brytyjski "The Guardian", potencjalni pracownicy muszą również wykazać się "zdecydowanym" poparciem wobec Komunistycznej Partii Chin i jej przywódcy, Xi Jinpinga.

Ogłoszenie wywołało niemałe poruszenie w chińskich mediach społecznościowych. "Ziemia będzie zależeć od waszej trójki. Czy to nie jest stresujące?" - zażartowała w przytoczonej przez "The Guardian" wypowiedzi jedna z użytkowniczek komunikatora Weibo. "Jeśli ci się uda, będziesz bohaterem, który ratuje świat. Ale jeśli poniesiesz porażkę, nikt cię za nią nie ukażę. Nie będzie dosłownie nikogo, żeby cię ukarać" - żartował inny internauta.

Ryzyko uderzenia asteroidy

"The Guardian" podkreśla, że choć rekrutację uruchomiono krótko po tym, jak dwukrotnie wzrosło prawdopodobieństwo uderzenia asteroidy 2024 YR4 w Ziemię, wydarzenia te nie muszą być z sobą bezpośrednio powiązane. Odpowiedzialna za rekrutację SASTIND nie odpowiedziała dotąd na zapytanie dziennika w tej sprawie.

Zdaniem Andrew Jonesa, korespondenta SpaceNews specjalizującego się w chińskim sektorze kosmicznym, moment rekrutacji wydaje się być jednak zbieżny z odkryciem 2024 YR4. Nowi pracownicy najpewniej staną się "uzupełnieniem dla prowadzonych już przez Chiny działań na rzecz rozwoju zdolności obrony planetarnej", dodał cytowany przez "The Guardian" ekspert.

Źródło: The Guardian, news.ifeng