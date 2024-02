Płonące domy, chmury dymu nad miastami, ofiary śmiertelne

Gwałtowne pożary lasów rozprzestrzeniają się w centrum i na południu Chile. Zginęło co najmniej 10 osób. Prezydent Gabriel Boric ogłosił stan wyjątkowy w regionie Valparaiso. W wielu miejscach trwa ewakuacja ludności.

W samym regionie Valparaiso w środkowym Chile ogień objął w piątek obszar o powierzchni ponad siedmiu tysięcy hektarów. Pożary, które wybuchły na obszarach leśnych, dotarły do zamieszkałych terenów, między innymi do miasta Vina del Mar, zmuszając do ewakuacji w wielu okolicznych gminach.