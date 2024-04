"Nagle ktoś wyłączył światło". Za nami całkowite zaćmienie Słońca

Jak przebiegało zaćmienie?

"Podczas zaćmienia wszystko się zmienia"

Jak mówił, jeszcze przed zaćmieniem "kolory znikały, robiły się wyblakłe, temperatura spadała, świerszcze zaczęły cykać w środku dnia, jakby to był zmierzch". - Zrobiło się chłodniej, troszkę wietrzniej, zrobiło się bardzo, bardzo dziwnie - opowiadał Wójcicki. Dodał, że było to piąte całkowite zaćmienie Słońca, które miał okazję zobaczyć.

Miliony patrzyły w niebo

Mimo że częściowe zaćmienie było widoczne w niemal całych Stanach Zjednoczonych, miliony Amerykanów wybrały się do miejsc leżących na ścieżce całkowitego zaćmienia, bijąc turystyczne rekordy w stanach takich jak Arkansas czy Missouri i windując w niektórych miejscach ceny pokojów hotelowych do niespotykanych wcześniej poziomów. Niektórzy już miesiące wcześniej wykupili miejsca w samolotach rejsowych na trasie ścieżki, zaś linie lotnicze Delta przygotowały specjalne kursy między Detroit i Dallas. Tłumy zbierały się w parkach, na placach i na stadionach, tak jak w Indianapolis, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi oglądały zaćmienie na trybunach toru wyścigowego.

- Istnieje potężna różnica między 99 proc. a 100 proc. zaćmieniem. To jest jak różnica między zobaczeniem rowu i Wielkiego Kanionu. Po prostu nie ma porównania - powiedziała kuratorka waszyngtońskiego muzeum Air and Space, Samantha Thompson, cytowana przez "Wall Street Journal".

- Osoby, które po raz pierwszy to (całkowite zaćmienie - red.) zobaczą, będą zszokowane tym widokiem - mówił wcześniej Michael Zeiler z Nowego Jorku, astronom amator, który był świadkiem 11 całkowitych zaćmień Słońca na całym świecie. To poniedziałkowe oglądał w mieście Fredericksburg w środkowym Teksasie.

Dziesiątki tysięcy ludzi przybyły także do małych miejscowości, w tym do Kerrville w Teksasie, które na to wydarzenie przygotowywało się od dwóch lat. Burmistrzyni Judy Eychner mówiła wcześniej, że na terenie miasteczka spodziewa się od trzech do czterech razy większa liczby osób od tej, która na co dzień je zamieszkuje. Populacja Kerville wynosi blisko 25 tysięcy ludzi.