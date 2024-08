"Była tak przestraszona, że spędziła na skałach trzy dni"

Los uśmiechnął się do pewnej mewy żyjącej w Dubrowniku, kiedy na jej drodze stanęła Violeta Kuštro. Kobieta pomogła rannemu i głodnemu ptaku trafić do azylu dla zwierząt.

Walka o życie ptaka

Jak opowiadała Violeta, ptak był ranny w skrzydło i nie mógł latać. - Chciałam mu pomóc, więc najpierw zadzwoniłam do weterynarzy w Dubrowniku. Powiedzieli mi, że jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić, to jest zabranie go i poddanie eutanazji. Potem zadzwoniłam do strażników miejskich, a oni powiedzieli mi, że mogą zabić ptaka, aby zakończyć jego cierpienie - opowiadała Violeta.