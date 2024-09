Park narodowy w płomieniach, ogień podchodzi pod pobliską wieś

Walka z rozległym pożarem trwa we wschodniej Bośni i Hercegowinie. Ogień pojawił się kilka dni temu na terenie Parku Narodowego "Drina" i objął swoim zasięgiem trudno dostępne, zalesione zbocza. W znajdującej się na drodze ognia miejscowości ogłoszono stan wyjątkowy, ale kontakt z mieszkańcami utrudnia słaba łączność.

Trudna akcja gaśnicza

W niedzielę ogień objął las iglasty i niską roślinność, a pod wpływem silnych podmuchów wiatru rozprzestrzenił się niezwykle szybko. Trudny teren zmusił siły zbrojne Bośni i Hercegowiny do wysłania na akcję dodatkowych trzech śmigłowców. Do akcji włączono również helikopter należący do ministerstwa spraw wewnętrznych sąsiedniej Serbii.