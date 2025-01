Nowy rok przyniósł skwar. Temperatura kilkanaście stopni wyższa niż zazwyczaj

W sobotę mieszkańcy południowo-wschodniej Australii chętnie odpoczywali na plażach. Na terenie stanu Wiktoria prognozowane były wartości o 14 stopni wyższe niż te zazwyczaj notowane na początku stycznia. W stolicy regionu, Melbourne, temperatura miała wzrosnąć do 37 stopni Celsjusza, a na jego północnych krańcach - do 40 st. C.