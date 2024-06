Ataki rekinów u wybrzeży Florydy. Trzy osoby zostały ranne

U wybrzeży Florydy doszło do dwóch ataków rekinów. Nastąpiły one na sąsiednich plażach w odstępstwie zaledwie 90 minut. Trzy osoby zostały ranne - podała amerykańska stacja CNN.

Do pierwszego ataku doszło w pobliżu plaży Watersound na Florydzie. Po godzinie 13.15 wpłynęło zgłoszenie w sprawie rannej 45-latki. Kobieta pływała w morzu wraz z mężem, kiedy zaatakował ją rekin.

- Kobieta jest w stanie krytycznym, doznała poważnych urazów w okolicy brzucha i miednicy, a jej lewe ramię zostało amputowane. 45-latka została przetransportowana drogą powietrzną do lokalnej placówki urazowej w celu leczenia - przekazał w piątek na konferencji prasowej Ryan Crawford, szef straży pożarnej South Walton Fire District.

Drugi atak

Do drugiego ataku doszło w okolicach plaży Seacrest Beach około godziny 14.55. Jak przekazali funkcjonariusze straży pożarnej, ranne zostały dziewczyny w wieku około 15-17 lat. Nastolatki znajdowały się w głębokiej do pasa wodzie z grupą przyjaciół, gdy doszło do ataku.