Alberto uderzył w ląd. Zginęły cztery osoby, w tym troje dzieci

Alberto to pierwsza w tym roku nazwana burza na Atlantyku. Obszar niskiego ciśnienia zaczął wykształcać się w poniedziałek nad Zatoką Meksykańską, a w środę przekształcił się w burzę tropikalną. Towarzyszyły mu podmuchy wiatru sięgające 80 kilometrów na godzinę oraz rozległa strefa opadów deszczu, obejmująca swoim zasięgiem południowy Teksas i północne regiony Meksyku. Żywioł dotarł do lądu w czwartek rano.

Cztery ofiary śmiertelne

Ulewny deszcz, który towarzyszył burzy tropikalnej, spowodował podtopienia w części Teksasu i meksykańskich stanach Coahuila, Tamaulipas i Nuevo Leon. W Tamaulipas z powodu zagrożenia burzą Alberto od środy do piątku zamknięte zostały szkoły - poinformował w mediach społecznościowych gubernator tego stanu Americo Villareal. Koordynator tamtejszej obrony cywilnej Luis Gerardo Gonzalez ogłosił natomiast, że przygotowano ponad 300 schronień dla osób, które będą musiały opuścić domy.

W Teksasie intensywnie padało nad miastem Rockport, gdzie w kilka godzin spadło 241 litrów wody na metr kwadratowy. Zagrożenie stanowiły także wysokie fale sztormowe. W miejscowości Surfside Beach ocean wdarł się na ulice, a niektórzy mieszkańcy zostali uwięzieni we własnych domach.

Powodzie i susza

Burza przyniosła jednak bardzo potrzebny deszcz na obszarach Meksyku, gdzie z powodu przedłużającej się suszy poziom wody w niektórych zbiornikach spadł do 8 procent normalnego napełnienia. Władze stanu Nuevo Leon oświadczyły, że konieczne będzie przekierowanie wody z tamy La Boca, która zbliżała się do swojej maksymalnej pojemności wynoszącej około 40 milionów metrów sześciennych, do innych cieków i zbiorników. Dzień wcześniej była ona napełniona w zaledwie 35 procentach.