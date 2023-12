Zwierzęta padają z pragnienia. "Doświadczyliśmy skutków zmian klimatu"

Tragiczny los spotyka zwierzęta żyjące w Parku Narodowym Hwange w Zimbabwe. Dotkliwa susza spowodowała obniżenie wód gruntowych, z których czerpana jest woda do wodopojów. Ekolodzy informują, że padło kilkadziesiąt słoni.

Przez Park Narodowy Hwange w zachodniej części Zimbabwe nie przepływa żadna rzeka, dlatego żyjące tam zwierzęta muszą polegać tylko na studiach, z których woda jest czerpana do pełniących funkcje wodopojów zagłębień w gruncie. Susza doprowadziła jednak do obniżenia wód gruntowych. Obecnie nie udaje się uzyskiwać wody do napełnienia ponad 100 wodopojów.