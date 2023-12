Ścisnął mróz i pojawił się smog. Sprawdź jakość powietrza w swoim mieście

Mroźna aura spowodowała, że rozpoczął się sezon grzewczy. Miejscami normy jakości powietrza są przekroczone. W sobotę smog unosił się na powiatem poznańskim. Do jego mieszkańców wysłano alert RCB.

Kiedy temperatura powietrza w Polsce spada poniżej zera, rozpoczyna się sezon grzewczy. A wraz z nią pojawia się i smog . W sobotę w związku ze złą jakością powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do osób przebywających na terenie powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.