Zmiana o 180 stopni. "Spektakularne" ochłodzenie na długo pozbawi nas ciepła

Piątek niemal w całym kraju przyniesie piękną i słoneczną pogodę z temperaturą maksymalną oscylującą wokół 20 stopni Celsjusza. Synoptycy zachęcają, by dobrze wykorzystać ten dzień, ponieważ w najbliższym czasie taka aura może się nie powtórzyć. Wszystko przez arktyczny chłód, który w najbliższych godzinach nadciągnie do Polski.

- To będzie olbrzymie zimno, jak na to, co teraz mamy w pogodzie - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Chłód wdziera się do Europy

- To zimno jest na razie w połowie Skandynawii (...) Front pokonuje około 80 kilometrów na godzinę w naszym kierunku, więc on bardzo szybko pokona te kilkaset kilometrów i już w nocy będzie na północy kraju - mówił Wasilewski. Dodał, że wspomniany front niesie nie tylko chłód, ale także przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem.

Mroźne noce

Zdaniem synoptyka ochłodzenie zostanie z nami na dłużej, a na termometrach długo nie zobaczymy wartości zbliżonych do 20 stopni Celsjusza. W sobotę temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 8-9 st. C, a niedzielę 4-5 st. C. W świetle najnowszych prognoz aż do początku maja temperatura może być niższa od średniej.