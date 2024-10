Z każdym dniem coraz cieplej. Miejscami blisko 20 stopni na termometrach

Najbliższe dni przyniosą sporo słońca i wzrost temperatury do około 18 stopni Celsjusza. Wszystko przez wyżowy układ, który będzie dominował nad Polską. W nocy i nad ranem w środę kierowcy powinni uważać na silne zamglenia.

- Pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy, stabilny układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Polską - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. - Jeszcze początkowo napływać będzie do nas chłodna masa powietrza polarnego, jednak już w środę od zachodu dotrze do Polski strumień ciepłego powietrza z południa Europy. W efekcie z każdym kolejnym dniem termometry wskazywać będą coraz wyższe wartości, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju - dodaje ekspert.

Silne zamglenia na wschodzie i w centrum

Środa przyniesie pogodną aurę. Jedynie nad ranem na wschodzie i w centrum pojawi się duże zachmurzenie z silnymi zamgleniami i mgłami, które miejscami mogą utrzymywać się do godzin południowych. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr na wschodzie będzie słaby i zmienny, na zachodzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Ocieplenie w części kraju

W czwartek będzie pogodnie i słonecznie, bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, który w górach będzie silny. Jego porywy mogą sięgać do 70-90 km/h.

Słoneczna aura, bez opadów deszczu, wystąpi w piątek. Termometry wskażą maksymalnie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, w górach silny, bo osiągający prędkość do 60-80 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Słoneczny weekend

W sobotę w większości kraju dominować będzie słońce. Jedynie na północnym zachodzie przejściowo pojawi się większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Niedziela przyniesie słoneczną pogodę. Jedynie na zachodzie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl