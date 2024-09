W najbliższych dniach Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Titus. Napłynie zimne powietrze arktyczne, które sprawi, że wystąpią pierwsze jesienne przygruntowe przymrozki. Temperatura maksymalna nie przekroczy miejscami 10 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Niże znad północnej i południowo-wschodniej Europy wolno odsuwają się na wschód, a Polska dostaje pod wpływ wyżu Titus z centrum ulokowanym w niedzielę nad Niemcami. Jeszcze tylko Podkarpacie i Lubelszczyzna pozostają w zasięgu niewielkiego, deszczowego niżu znad Karpat, który niesie w ten rejon ulewy. Również Pomorze znajduje się w strefie odchodzącego, słabnącego frontu chłodnego - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że z północy zaczyna wlewać się zimne powietrze arktyczne o cechach morskich, dzięki czemu spadek temperatury nie będzie silny, ale nocami możliwe są pierwsze jesienne przygruntowe przymrozki.

W kolejnych dniach masy powietrza arktycznego nie utrzymają się dłużej, będą wolno od południa wypierane przez cieplejsze powietrze. Wyż zacznie ustępować miejsca niżowi znad zachodniej Europy, który wciśnie nad Polskę strefę niewielkich opadów deszczu. Temperatura nieco podniesie się, ale popołudniami nie osiągnie 20 stopni Celsjusza. Na typowy dla października ciepły słoneczny wyż trzeba jeszcze poczekać.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Podkarpaciu i w Karpatach prognozuje się stopniowo zanikające opady deszczu o sumie 5-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na Pomorzu również pojawią się zanikające, przelotne opady rzędu dwóch l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na południu do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach na północy będzie rozpędzał się do 50 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Poza tym okresami popada deszcz do pięciu l/mkw. na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Pogórzu Karpackim do 15 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany, chwilami dość silny.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie, północy i w centrum Polski okresami wystąpią opady deszczu do pięciu l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, tylko na wschodzie północny, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych pięciu dniach Reuters

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i w centrum kraju popada deszcz o natężeniu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie i południu Polski spodziewane są opady deszczu o sumie do pięciu l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C do 17 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych pięciu dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl