W weekend nawet 20 stopni, potem duża zmiana pogody

W nadchodzących dniach pogodę w Polsce będzie kształtował wyż. Napłynie cieplejsze powietrze, które sprawi, że miejscami temperatura wzrośnie do 20 stopni Celsjusza. Nowy tydzień przyniesie nam jednak załamanie pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pogodę w Polsce kształtuje wyż z centrum przemieszczającym się właśnie nad naszym krajem w kierunku wschodniej Europy. Zalegające chłodne powietrze będzie stopniowo wypierane od zachodu przez masy powietrza łagodniejsze i cieplejsze, płynące z południa - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W kolejnych dniach centrum wyżu ulokuje się nad wschodnią Europą, a do Polski napłynie z południa powietrze, w którym temperatura może wzrosnąć do nawet 20 stopni Celsjusza. Dopiero w niedzielę ciśnienie atmosferyczne ma spadać, bo zbliży się do kraju zatoka niżowa z chłodnym atlantyckim frontem. W poniedziałek wkroczyć ma do Polski strefa dużego zachmurzenia z przelotnym deszczem i chłodnymi, polarnymi masami powietrza.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie pogodną aurę, tylko okresami pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie będzie jeszcze północny, poza tym skręcający na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Na niedzielę prognozuje się zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przemieszczać się będą od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu o natężeniu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na północy, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, chwilami silniejszy. Szczególnie na północy mocniej powieje - w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl