Słoneczna aura będzie miała swoją cenę. Pogoda na 5 dni

Chociaż najbliższe dni przyniosą nam mnóstwo słońca, termometry nie będą pokazywać wysokich wartości. Co więcej, uczucie chłodu miejscami będzie dodatkowo spotęgowane przez silniejszy wiatr. Cieplej zrobi się dopiero od czwartku, napłyną jednak chmury.

Polska dostała się pod wpływ wyżu Konstantina z centrum przemieszczającym się znad Morza Północnego w kierunku Bałkanów - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Tylko krańce wschodnie kraju muśnie pas większego zachmurzenia z przelotnymi opadami śniegu, związany z niżem znad Skandynawii. Prosto z północy płynie lodowate powietrze arktyczne, co poskutkuje nocami silnym spadkiem temperatury, przy gruncie poniżej -10 stopni Celsjusza.

- W kolejnych dniach wyż umocni się nad południową Europą, a Polska pozostanie pod jego wpływem. Jednak w ten obszar wyżowy, w drugiej połowie tygodnia, zacznie wybijać się od zachodu zatoka niżowa z większym zachmurzeniem. Około czwartku zmieni się również cyrkulacja powierza, z surowej północnej na łagodną, południową. Temperatura zacznie rosnąć - podała Unton-Pyziołek.

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

Wtorek zapowiada się słonecznie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju prognozuje się więcej chmur kłębiastych. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu i Lubelszczyźnie wystąpią przelotne opady śniegu do 2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie powieje dość silnie - jego porywy mogą dochodzić do 50-60 kilometrów na godzinę.

Również w środę możemy spodziewać się na ogół słonecznej pogody. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju może pojawić się więcej chmur kłębiastych. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na zachodzie. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek także przyniesie nam słoneczną aurę. Temperatura maksymalna sięgnie od 9-10 st. C na krańcach wschodnich, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słabo i umiarkowanie.

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju i na południu, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.

W sobotę możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu i wschodu. Chwilami porywy mogą być dość silne.

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl