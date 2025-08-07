Burze i skwar. Tu mogą pojawić się alarmy IMGW

IMGW wydał prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w weekend w części kraju zrobi się bardzo gorąco. Poza tym mogą pojawić się też burze. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem mogą zostać wydane w województwach:

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

śląskim ;

opolskim ;

dolnośląskim , poza powiatami południowymi i północnymi;

lubuskim, w powiatach położonych na południu regionu.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę synoptycy IMGW mogą wydać alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim

podkarpackim;

świętokrzyskim.

Również tego dnia mogą pojawić się burze. Żółte alarmy przed nimi mogą obowiązywać w województwach:

lubelskim ;

podkarpackim.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

