Burze i skwar. Tu mogą pojawić się alarmy IMGW
IMGW wydał prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w weekend w części kraju zrobi się bardzo gorąco. Poza tym mogą pojawić się też burze. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem mogą zostać wydane w województwach:
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim;
- śląskim;
- opolskim;
- dolnośląskim, poza powiatami południowymi i północnymi;
- lubuskim, w powiatach położonych na południu regionu.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
W niedzielę synoptycy IMGW mogą wydać alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:
- małopolskim, poza powiatem tatrzańskim
- podkarpackim;
- świętokrzyskim.
Również tego dnia mogą pojawić się burze. Żółte alarmy przed nimi mogą obowiązywać w województwach:
- lubelskim;
- podkarpackim.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Lukas Jonaitis/Shutterstock