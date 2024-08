Pogoda we wtorek 06.08 się poprawi. Padać będzie już tylko na wschodzie kraju, ale nie nie spodziewamy się ulew. Termometry wskażą od 22 do 26 stopni Celsjusza.

W nocy na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Pojawią się tam przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, a w Karpatach do 10 l/mkw. W niektórych miejscach po opadach możliwe są mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku, 12 st. C w centrum kraju do 14-15 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-zachodniego.

Pogoda na jutro - wtorek 06.08

W ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie, wschodzie oraz południowym wschodzie kraju utrzyma się jeszcze duże, ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu, do 5 l/mkw.

Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na Mazowszu, Podlasiu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek znajdzie się na poziomie 60-70 procent. W całej Polsce będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne na przeważającym terenie kraju okażą się korzystne, na wschodzie natomiast aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą niebo nad Warszawą będzie przykryte chmurami. Okresami może padać deszcz. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy na niebie pojawią się chmury, ale możliwe są również rozpogodzenia. Temperatura minimalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek mieszkańcy Trójmiasta mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, a także przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pogodnej, ale chłodnej nocy. Termometry pokażą minimalnie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dla mieszkańców Krakowa będzie to pochmurna i okresami deszczowa noc. Termometry pokażą 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Chmury zostaną nad Krakowem również we wtorek. Synoptycy prognozują także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 988 hPa.

