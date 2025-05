Dziś największe zachmurzenie prognozowane jest na północy, południowym wschodzie i częściowo na południu, a najmniejsze - w pasie centralnym. Możliwe są także słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12-14 st. C w przeważającej części kraju (temperatura odczuwalna niższa o 3-5 st. C). Lokalnie na zachodzie temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Nad ranem przy gruncie temperatura spaść może do -4/-2 st. C. Wiatr w północnej połowie kraju będzie zachodni do północno-zachodniego, umiarkowany do okresowo dość silnego, na Pomorzu z porywami do 40-50 km/h. W południowej połowie kraju wiać będzie słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.