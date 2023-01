Prognoza pogody na ferie zimowe 2023. Gdzie spadnie śnieg?

Ferie zimowe rozpoczęły się w pięciu województwach. Pierwszy tydzień przerwy od zajęć szkolnych przyniesie wypoczywającym uczniom pochmurną aurę. Spodziewany jest śnieg, gdzieniegdzie nawet kilkanaście centymetrów, a także temperatury poniżej zera. Miejscami będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem.

W poniedziałek oficjalnie rozpoczęły się ferie zimowe. Jako pierwsi międzysemestralną przerwę od szkolnych zajęć dostali uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 23 stycznia wolne dwa tygodnie będą mieli też uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W Polsce dwutygodniowe ferie zimowe w poszczególnych województwach przypadają w różnych terminach.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023 PAP/Maciej Zieliński

Pogoda na ferie zimowe 2023. Prognoza na kolejne dni ferii

Polska pozostaje pod wpływem wirów niżowych znad Atlantyku - poinformowała w poniedziałek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że pogodę kształtują układy niżowe z centrami nad Morzem Norweskim, Danią oraz południową Europą. Nad krajem przemieszczają się z południa na północ dwa fronty atmosferyczne w umiarkowanie chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym. W kolejnych dniach Polska znajdzie się natomiast w zimnych masach powietrza polarnego znad Północnego Atlantyku.

We wtorek nad środkową Europą utworzy się śnieżny front, który w Polsce będzie przebiegał od Śląska po Zatokę Gdańską. W sobotę nad naszym krajem uformuje się kolejny pas obfitych opadów śniegu. Na początku przyszłego tygodnia, wraz z rozwojem wyżu nad Polską, pojawi się nawet kilkunastostopniowy mróz.

WTOREK 17.01

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami w regionach, w których trwają ferie zimowe. Na Pomorzu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Śląsku okresami pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, na Kaszubach -mrównież mokrego śniegu, którego spadnie do trzech centymetrów. W górach spadnie do 5-10 cm śniegu. Tylko w województwie łódzkim nie będzie padać.

Temperatura maksymalna w feryjnych regionach wyniesie od 4 st. C na Śląsku, przez 5 st. C na Pomorzu Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na północy rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

ŚRODA 18.01

Środa również będzie pochmurna. Na Pomorzu prognozuje się obfite opady mokrego śniegu do 5-10 l/mkw. Na Ziemi Łódzkiej i Śląsku popada deszcz ze śniegiem do 10 l/mkw. Warunki na drogach będą tam trudne. Natomiast na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spadnie deszcz do 5 l/mkw.

Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Pomorzu i 3 st. C na Ziemi Łódzkiej oraz Śląsku, przez 8 st. na Lubelszczyźnie, do 10 st. C Podkarpaciu. Na Pomorzu wiatr powieje z północnego zachodu, w pozostałych regionach będzie wiał z południowego wschodu, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

CZWARTEK 19.01

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zrobi się biało i sypnie do 5-10 cm śniegu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C na Śląsku, 2 st. C na Ziemi Łódzkiej i Pomorzu, 3 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

PIĄTEK 20.01

Piątek zapowiada się pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami na zachodzie. Tylko na Podkarpaciu pojawi się śnieg i spadnie go do pięciu centymetrów

Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C na Śląsku, 0 st. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 1 st. C na Pomorzu i Ziemi Łódzkiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

SOBOTA 21.01

W sobotę będzie pochmurno. Prognozuje się wkraczające od wschodu i postępujące w głąb kraju obfite opady śniegu do 5-15 cm, obejmujące wszystkie regiony.

Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Ziemi Łódzkiej, 1 st. na Śląsku 3 st. C na Pomorzu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h. Może spowodować powstanie zawiei śnieżnych.

NIEDZIELA 22.01

W niedzielę tylko na Lubelszczyźnie nie będzie padać. W pozostałych regionach okresami popada śnieg do 2-5 cm.

Termometry pokażą maksymalnie -1 st. na Śląsku i Podkarpaciu, 0 st. na Lubelszczyźnie i Ziemi Łódzkiej, 1 st. na Pomorzu. Powieje północno-zachodni i północny, tylko na wschodzie południowo-wschodni, umiarkowany i okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h.

PONIEDZIAŁEK 22.01

W poniedziałek - kiedy do ferii dołączą kolejne dwa województwa, podlaskie i warmińsko-mazurskie - aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwy jest słaby śnieg. Rano na Śląsku i Podkarpaciu ściśnie mróz, termometry pokażą -14/-10 st. C.

W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. na Śląsku, -1 st. na Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, Pomorzu, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, 0 st. na Lubelszczyźnie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

