Pogoda na dziś - niedziela, 6.04. W części kraju prognozowane są słabe opady śniegu. W pozostałych regionach może spaść deszcz ze śniegiem. Zrobi się zimno, powieje silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południu pojawią się opady śniegu do pięciu centymetrów, w Karpatach do 10 cm, powoli odsuwające się poza granice kraju. Na zachodzie, a dokładniej w pasie od Kaszub i środkowego Pomorza po Sudety okresami wystąpią słabe opady śniegu i śniegu z deszczem do dwóch litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie osiągnie prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Największą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie kraju - przekroczy wartość 80 procent. Na przeważającym obszarze wyniesie ona 60-70 procent. W całej Polsce w niedzielę odczujemy zimno, a biomet okaże się niekorzystny.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela przyniesie w stolicy kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura w stolicy wzrośnie do 4 st. C. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku niedziela przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Północny wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego, okresami słabych opadów mokrego śniegu. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu powinniśmy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego, okresami pojawią się słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie zapowiadane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, do południa możliwe są opady śniegu. Temperatura osiągnie maksymalnie 3 st. C. Północny wiatr będzie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 990 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl