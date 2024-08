"Pogodowa mieszanka wybuchowa". Co nas czeka w długi weekend sierpniowy

Pogoda na długi weekend sierpniowy. Co czeka nas w najbliższych dniach, dla wielu wolnych od pracy? Przesuwające się znad Afryki masy powietrza podniosą w Polsce temperaturę do nawet 35 stopni Celsjusza. Popołudniami będzie uaktywniać się letnia linia nawałnic. Lokalnie zjawiska burzowe mogą być gwałtowne.

Słoneczny wyż Maschal, pod wpływem którego znajduje się Polska, odsuwa się w kierunku Rosji. Tymczasem od zachodu zbliża się zatoka niżowa, związana z wielkim wirem niżowym znad Atlantyku.

- To idealne warunki do tego, by popłynęło do nas gorące powietrze zwrotnikowe znad Afryki, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W tym gorącym powietrzu od zachodu w głąb kraju postępuje wolno strefa kłębiącego się zachmurzenia, czyli letnia linia nawałnic.

- To gotowa pogodowa mieszanka wybuchowa. Front burzowy podczas swojej podróży będzie miejscami wysychać i rozmywać się, jednak na zachodzie, południu oraz w centrum kraju mogą rozwinąć się chmury burzowe, niosące krótkotrwałe nawałnice - opisuje Unton-Pyziołek.

Ciąg dalszy gwałtownej pogody

W kolejnych dniach Polska pozostanie w strumieniu powietrza zwrotnikowego. Jednocześnie krańce zachodnie i północne kraju znajdą się w strefie mocno falującego pod wpływem gorących mas powietrza frontu chłodnego, pchanego w stronę Polski przez masy znad Atlantyku.

- Front nie ściągnie atlantyckiego chłodu, bo powstrzymają go afrykańskie masy powietrza. Ale popołudniami będzie uaktywniać się letnia linia nawałnic, niosąc burze na południu, wschodzie oraz w centrum kraju - podkreśla Arleta Unton-Pyziołek.

Lokalnie zjawiska mogą być gwałtowne. Przepychanka między masami polarnymi i zwrotnikowymi nad Europą Środkową utrzymać się ma przez kilka dni, co oznacza, że możemy spodziewać się i wysokiej temperatury, i chwilami gwałtownych zjawisk - podsumowuje ekspertka.

Fala upałów i burz zbliża się do Polski TVN24

Pogoda na długi weekend 15-18.08

W czwartek 15 sierpnia na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na Pomorzu, zachodzie, południu i w centrum kraju wzrośnie ono miejscami do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-30 litrów na metr kwadratowy oraz burze, szczególnie w godzinach wieczornych. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Piątek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na wschodzie, południu i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw., lokalnie zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 28-30 st. C na północy, przez 32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na południowym wschodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowana temperatura powietrza w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend 17-18.08

Zachmurzenie umiarkowane i duże utrzyma się także w sobotę. Od południowego zachodu w głąb kraju wystąpią opady deszczu o natężeniu do 10-50 l/mkw. Pojawią się również burze. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu, przez 33 st. C w centrum kraju, do nawet 35 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

W niedzielę ponownie na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Będzie też przelotnie padać, dość intensywnie, bo suma opadów zamknie się w przedziale 10-30 l/mkw. Na południu wystąpią burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, 26 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni i północny wiatr, umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego pozostanie nad Polską do poniedziałku. Okresami może spaść deszcz do 10-40 l/mkw. Miejscami wystąpią gwałtowne burze z ulewami. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl