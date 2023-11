Na zachodzie Europy powieje z niszczycielską prędkością. Orkan pogorszy pogodę też w Polsce

Pogoda w Zaduszki zacznie się zmieniać. Jeszcze nie będzie padać, ale odczujemy porywisty wiatr. Opady deszczu, i to miejscami obfite, pojawią się następnego dnia. W weekend przyjdzie natomiast ochłodzenie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby najdzie się w zasięgu rozległego, głębokiego niżu Emir znad Wysp Brytyjskich, w strumieniu ciepłego powietrza napływającego znad południowo-zachodniej Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jak dodaje, na szczególną uwagę w Europie zasługuje głęboki układ niskiego ciśnienia znad wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i Wysp Brytyjskich, z którym w tamtej części kontynentu będą związane gwałtowne zjawiska pogodowe w postaci porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu oraz burz. Orkan w nocy ze środy na czwartek dotrze nad północno-zachodnią Francję oraz południowe wybrzeże Wysp Brytyjskich, niosąc ze sobą bardzo silny wiatr, osiągający w porywach prędkość 90-110 kilometrów na godzinę nad lądem oraz 110-130 w strefie wybrzeża i nawet 150-170 km/h nad morzem.

- W kolejnych godzinach cyklon będzie słabł, a jego centrum przemieści się w kierunku Morza Północnego, w efekcie czego Polska nie będzie bezpośrednio narażona na związane z Emirem groźne zjawiska. Pomimo to jego obecność odczujemy w postaci dość silnego wiatru w czwartek i piątek, a w piątek także w postaci opadów deszczu - wyjaśnia synoptyk.

Pogoda w Zaduszki i w piątek

W czwartek, w Dzień Zaduszny, będzie dużo pogodnego nieba. W drugiej części dnia na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie, ale deszcz nie powinien padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i porywisty, osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach powieje jeszcze silniej, do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Piątek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W zachodniej części kraju spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a w centrum i we wschodnich regionach od 2 do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Pomorzu Zachodnim do 17-18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie miarkowany i dość silny, porywisty wiatr, rozpędzający się do 40-60 km/h, a w górach do 60-80 km/h. Powieje z kierunku południowo-wschodniego.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

W sobotę wypogodzi się. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum Polski, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Z południa będzie wiać umiarkowany, tylko w zachodnich regionach porywisty wiatr.

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w środkowej części kraju, do 12-13 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, w górach silny, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

W poniedziałek miejscami poniżej 10 stopni

Na poniedziałek prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl