Przed nami naprawdę trudne godziny. Front atmosferyczny, który przyniesie ulewne opady deszczu, ominie niewielką część kraju. W wielu miejscach zacznie padać już w nocy. Za dnia opady - o charakterze ciągłym - ogarną kolejne regiony. Termometry pokażą od 11 do 25 stopni.

Noc będzie pogodna jedynie na północnym zachodzie Polski. W pasie od Pomorza Gdańskiego po Dolny Śląsk niebo będzie szczelnie przykryte chmurami, z których słabo i umiarkowanie popada. Opady będą miały charakter ciągły. Ponadto we wschodniej i południowej części kraju nad ranem pojawią się silne mgły i zamglenia.

Na termometrach w najzimniejszym momencie nocy zobaczymy od 8-9 st. C na zachodzie do 12-13 st. C na krańcach wschodnich Polski.