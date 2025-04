Pogoda na Wielkanoc. Temperatura może podzielić Polskę

Pogoda na Wielkanoc 2025. Z najnowszych prognoz wynika, że nadchodzące święta mogą być deszczowe w wielu regionach, a miejscami także burzowe. Temperatura może podzielić Polskę.

- W nadchodzącym tygodniu, a dokładnie w środę, jeden z niżów znad zachodniej Europy pogłębi się i nabierze wilgoci w rejonie Zatoki Genueńskiej - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W piątek ośrodek niskiego ciśnienia wędrować ma na północny wschód w kierunku Polski. Po drodze zrzuci sporo wody nad Bałkanami, Węgrami, Austrią i Czechami. Niż zatrzyma się nad środkową Europą, u nas kształtować pogodę będzie do lanego poniedziałku.

Jaka pogoda na Wielkanoc?

W piątek od zachodu i południowego zachodu zacznie na nas napierać chłodniejsza masa powietrza.

- Wir znad Włoch wprowadzi nad środkową Europą sporo zamieszania z następującymi po sobie frontami atmosferycznymi, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie możliwe są krótkie ulewy - uzupełniła synoptyk.

Co przyniesie Wielka Sobota

W Wielką Sobotę niemal wszędzie spodziewane są opady deszczu. Na Mazowszu oraz na południowym wschodzie kraju niewykluczone są burze. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie.

Termometry mają pokazać od 14 stopni Celsjusza w rejonie Pomorza Zachodniego, przez 18 st. C na Dolnym Śląsku, po 21-22 st. C w centrum i na Podlasiu. Wiatr ma osiągnąć prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Wielkanoc 2025. Prognoza na Święta Wielkanocne

Wielkanoc zapowiada się deszczowo w całym kraju, można jednak spodziewać się też chwil ze słońcem. Wyjątkiem będzie północny zachód kraju - tam prognozowane jest całkowite zachmurzenie. W centrum i na północnym wschodzie niewykluczone są burze.

Temperatura powinna wynieść od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na północnym wschodzie. Ma powiać dość silny i silny wiatr.

Pogoda na Wielkanoc. Prognozowana temperatura Ventusky.com

Pogoda na lany poniedziałek

W Poniedziałek Wielkanocny możemy spodziewać się deszczowej pogody w całym kraju, choć aktualne prognozy przewidują też na przejaśnienia. Na Podlasiu, w centrum i na Dolnym Śląsku mogą pojawić się burze. Zjawiskom może towarzyszyć silny wiatr, osiągający prędkość porywów do 80 kilometrów na godzinę.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć od 16 st. C na północnym zachodzie, przez 20 st. C w centrum, do 22 st. C na południowym wschodzie Polski.

Pogoda na Wielkanoc. Prognozowane opady Ventusky.com

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl