Opady, wysoka temperatura i halny. Prognoza na następne dni i weekend

Pogoda w ciągu najbliższych kilku dni to dalszy ciąg wiosenno-jesiennej aury. Będą pojawiać się opady deszczu, a termometry w piątek wskażą nawet do 10 stopni Celsjusza. W weekend powieje halny.

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju i na krańcach wschodnich pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-zachodni.

Piątek też przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Przelotnie padać może na obszarze całej Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę będzie pochmurno i również wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, miejscami w porywach przekraczający 60 km/h, z południa. W górach powieje halny.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W poniedziałek nieco chłodniej

Poniedziałek zapowiada się na ogół pochmurno z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni, na wschodzie wiejący ze słabą i umiarkowaną siłą, a na zachodzie w porywach będzie przekraczać 60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl