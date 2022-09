W weekend sporo chmur i chłodno. W prognozie na przyszły tydzień widać jednak prawie 20 stopni

Weekend nie przyniesie większej zmiany w pogodzie, wciąż będzie pochmurno i chłodno. Na więcej słońca i wyższą temperaturę szansa pojawi się jednak w pierwszej połowie nowego tygodnia. W środę miejscami termometry pokażą 19 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy południowy.

W niedzielę utrzyma się podobna aura. W całym kraju będzie pochmurnie i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jest jednak szansa na przejaśnienia. Termometry wskażą od 11 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury w dniach 01-05.10 ventusky.com

Pogoda na nowy tydzień

Poniedziałek będzie pogodny jedynie na Śląsku. W pozostałych regionach zrobi się pochmurno, może spaść deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

We wtorek na wschodzie możliwe są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Środa zapowiada się na ogół pogodnie. Termometry wskażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognoza opadów w dniach 01-05.10 ventusky.com

Autor:dd//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl